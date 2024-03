Bari a rischio commissariamento: la commissione del ministero dell’Interno è stata nominata per accertare le presunte infiltrazioni mafiose nel Consiglio comunale di Bari.

Il caso è scoppiato il 26 febbraio scorso, quando le indagini della Direzione distrettuale antimafia hanno portato all’arresto di 130 persone legate ai clan e hanno svelato un presunto intreccio mafia-politica con scambio di voto nelle elezioni Comunali del 2019.

I reati contestati sono: l’associazione mafiosa, estorsione, porto e detenzione di armi da sparo, commercio di droga e turbativa d’asta.

«Oggi è stato firmato un atto di guerra nei confronti della città di Bari. Il ministro Piantedosi mi ha comunicato telefonicamente che è stata nominata la commissione di accesso finalizzata a verificare una ipotesi di scioglimento del Comune. Ieri quando ho ricevuto la telefonata di Piantedosi ero in auto con la mia scorta, che ho da 9 anni. Se c’è solo l’anticamera di un sospetto sull’amministrazione e sul sottoscritto, allora rinuncio alla scorta. Non posso essere un sindaco antimafia e avere la commissione di accesso in comune».