Bari, furto di Mercedes in pieno centro filmato dai passanti: gli applausi

Un episodio avvenuto a Giovinazzo, in provincia di Bari, ha lasciato perplessi. Una Mercedes è stata rubata in pieno centro, in poco meno di un minuto. Il furto è stato filmato con uno smartphone ed è avvenuto nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II. Mentre i ladri erano impegnati nel furto, i passanti hanno iniziato a filmare la scena e alla fine è scattato anche l’applauso. Non è chiaro se i giovani che hanno fatto il video abbiano avvertito prima le forze dell’ordine, ma il loro filmato è diventato virale.

L’ira del sindaco Michele Sollecito

Il sindaco Michele Sollecito è intervenuto per invocare maggiori controlli contro i furti d’auto, un fenomeno tristemente noto a Bari. “Sotto Palazzo di Città, nella centralissima Piazza si portano via a rimorchio un’auto come se nulla fosse. Torneremo in Prefettura per chiedere nuovamente maggior controllo del nostro territorio, solo la maggior presenza dello Stato può intimorire questi malviventi che ormai non temono di agire anche dinanzi a persone che filmano le loro azioni” ha dichiarato il sindaco. “Poiché il fenomeno è tristemente noto spero e confido che l’attività investigativa possa chiudere il cerchio sulla committenza di questi furti. Siamo esasperati dall’inerzia e dall’ineluttibilità, possiamo e dobbiamo pretendere una risposta forte, questa delinquenza ci ferisce non solo nel breve ma anche nel lungo periodo minando la serenità di una comunità intera” ha aggiunto.