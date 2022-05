Incendio in un palazzo di Via Melo a Bari. I condomini hanno vissuto momenti di paura, rimanendo bloccati sui balconi.

Dieci persone sono rimaste intossicate in un incendio scoppiato in un palazzo di Via Melo, a Bari. Momenti di grande paura per i condomini, che sono rimasti bloccati sui balconi.

Bari, incendio in un palazzo: condomini bloccati sui balconi, 10 intossicati

Questa mattina, mercoledì 25 maggio, è scoppiato un incendio in un palazzo di Via Melo, nel pieno centro di Bari, all’altezza dell’incrocio con Via Putignani. L’allarme è scattato poco prima delle 8.30. Il fumo nero ha invaso completamente l’edificio e, secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate nel vano scala. Probabilmente la causa è un cortocircuito a un quadro elettrico. Alcuni condomini, non riuscendo ad utilizzare le scale perché erano invase dal fumo, sono rimasti bloccati sui balconi.

Sono stati poi salvati dai vigli del fuoco, che sono intervenuti con un’autoscala.

Momenti di grande paura

Per i condomini sono stati momenti di grande paura e di grande apprensione, anche perché in uno degli appartamenti era presente una persona disabile, impossibilitata a muoversi. Secondo quanto riportato, anche questa persona fortunatamente sarebbe stata tratta in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e tre mezzi di supporto, il 118 e la polizia.

Dieci persone sono rimaste intossicate e la strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni.