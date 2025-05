Bari si tinge di rosa per la 19esima edizione della Race for the Cure

25mila partecipanti alla Race for the Cure, un segno di unità contro il tumore al seno

Un evento che unisce e sensibilizza

La città di Bari ha vissuto una giornata straordinaria, colorandosi di rosa per la 19esima edizione della Race for the Cure. Con oltre 25mila iscritti, questo evento ha dimostrato come un piccolo gesto possa generare un impatto significativo nella lotta contro il tumore al seno.

La presidente del comitato Puglia di Komen Italia, Linda Catucci, ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione, definendola il più grande evento di raccolta fondi per la salute femminile.

Un segno concreto di solidarietà

La Race for the Cure non è solo una corsa, ma un simbolo di unità e solidarietà. Catucci ha evidenziato come la partecipazione massiccia sia un chiaro segnale di vicinanza alla causa, con il supporto di medici, operatori sanitari e volontari che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie per garantire il successo dell’evento. Il Villaggio della Salute ha offerto numerosi esami di prevenzione, tra cui 124 mammografie e 72 ecografie, contribuendo a sensibilizzare l’importanza della diagnosi precoce.

Sport e responsabilità sociale

Oltre alla corsa e alla camminata, la manifestazione ha incluso attività acquatiche come la Veleggiata for the Cure e In acqua for the cure, che hanno unito sport e solidarietà. Questi eventi hanno messo in evidenza come l’attività fisica possa essere un veicolo per promuovere la salute e la responsabilità sociale. La sinergia tra sport e impegno sociale è fondamentale per creare una comunità più consapevole e attenta alla salute collettiva.