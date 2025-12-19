Bart De Wever e il populismo in Europa: la svolta sui fondi per l'Ucraina

La recente riunione del Consiglio Europeo a Bruxelles ha messo in luce il crescente potere dei leader populisti all’interno dell’Unione Europea. Bart De Wever, il primo ministro belga, ha saputo opporsi con successo all’idea di utilizzare i beni congelati della Russia per finanziare l’Ucraina, portando a un cambiamento significativo nella strategia europea.

Nonostante l’Unione Europea avesse concordato di inviare 90 miliardi di euro a Kiev dopo lunghe trattative, la resistenza di De Wever ha evidenziato una frattura nella coesione europea. La sua posizione ha risuonato con molti, rendendo la sua opposizione una vittoria per il populismo.

I retroscena della resistenza belga

La questione è emersa per la prima volta durante un incontro dei leader europei a ottobre, quando si è tentato di trovare un accordo per utilizzare i beni congelati russi come forma di aiuto per l’Ucraina. Tuttavia, De Wever ha mantenuto una posizione ferma, rifiutando di cedere di fronte alla pressione degli altri leader.

Questa resistenza ha trovato eco tra vari stati membri, dando vita a un blocco populista, che ha visto alleati in paesi come Italia e Bulgaria. La crescente opposizione ha sorpreso molti, poiché inizialmente si pensava che De Wever avrebbe ceduto. Tuttavia, la sua determinazione ha consolidato la sua popolarità in Belgio.

Il ruolo dei leader europei

Durante le settimane che hanno preceduto il vertice, i diplomatici europei hanno cercato di persuadere De Wever a cambiare idea, senza successo. Le pressioni includevano incontri con figure di alto profilo come la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che hanno tentato di utilizzare approcci diplomatici per convincerlo.

Nonostante gli sforzi, De Wever ha ricevuto un sostegno crescente in patria, dove il 67% degli intervistati ha approvato la sua posizione contro l’uso dei beni congelati. Questo ha reso la sua opposizione non solo una questione politica, ma un simbolo di unità nazionale in un paese da sempre diviso linguisticamente.

Le conseguenze delle decisioni europee

La decisione finale del Consiglio Europeo ha visto l’adozione di un piano alternativo per il finanziamento dell’Ucraina, basato su prestiti congiunti da parte dei membri dell’Unione invece di ricorrere ai beni russi. Questa soluzione ha rappresentato un compromesso, ma ha anche segnato una sconfitta per coloro che sostenevano l’uso dei beni congelati.

In particolare, la proposta di prestiti congiunti ha sollevato preoccupazioni tra i paesi più vicini alla Russia, che temevano ripercussioni politiche e finanziarie. La situazione ha messo in evidenza le divisioni interne all’Unione Europea, dove alcuni stati membri hanno preferito una strategia più cauta.

L’impatto della crisi ucraina

La crisi in Ucraina ha spinto l’Unione Europea a rivedere le proprie priorità, ma la resistenza di De Wever ha dimostrato quanto sia fragile l’unità all’interno del blocco. Con le elezioni e le pressioni interne che si intensificano, il futuro della cooperazione europea potrebbe dipendere dalla capacità dei leader di trovare un terreno comune.

In conclusione, Bart De Wever ha saputo trasformare la sua opposizione in un’opportunità politica, guadagnandosi un ruolo di primo piano nella scena europea. Tuttavia, la sua vittoria potrebbe avere conseguenze a lungo termine per la coesione dell’Unione Europea e per le politiche future riguardanti il sostegno all’Ucraina.