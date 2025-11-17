Allarme sulle Dolomiti per Base Jumper scomparso: auto parcheggiata e cellula...

Allarme sulle Dolomiti per Base Jumper scomparso: auto parcheggiata e cellula...

Base Jumper scomparso sulle Dolomiti: soccorsi rallentati da neve e maltempo, le ultime notizie sul caso.

Base Jumper finlandese di 35 anni risulta disperso sulle Dolomiti bellunesi. L’uomo, appassionato di lanci con tuta alare, è scomparso nella zona di Taibon Agordino tra venerdì e sabato, mentre praticava il suo sport estremo. Le ricerche proseguono, complicate dalle avverse condizioni meteorologiche.

Base Jumper si lancia e sparisce nel nulla

Un uomo di 35 anni di nazionalità finlandese è sparito misteriosamente nelle Dolomiti bellunesi, nella zona di Taibon Agordino.

Come riportato da Rai News, l’allarme è stato dato da un amico, preoccupato per non avere più notizie del 35enne dal pomeriggio di venerdì 14 novembre.

L’auto dell’uomo è stata ritrovata parcheggiata presso Capanna Trieste, punto di partenza dei soccorritori. Si tratta di un appassionato di base jumping, e non si esclude che possa essersi lanciato già nella giornata di sabato.

Base Jumper si lancia e sparisce nel nulla, ricerche complicate sulle Dolomiti

Le operazioni di soccorso, coordinate dal Soccorso Alpino di Agordo insieme a Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, si concentrano sulle aree più frequentate dai base jumper, in particolare Busazza e Cima delle Nevere.

I soccorritori hanno perlustrato sentieri, bivacchi e ricoveri, ma finora senza alcuna traccia. La neve e le forti precipitazioni, presenti da quota 2.200 metri, rendono impossibile il sorvolo con elicotteri, mentre droni vengono valutati come alternativa.

Il cellulare della vittima risulterebbe acceso, con ultimo utilizzo sabato mattina, mentre i soccorritori continuano a scandagliare a piedi i percorsi che il giovane potrebbe aver seguito.