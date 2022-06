Basma Afzaal, chi è la 18enne pakistana scomparsa in fuga da un matrimonio combinato

Chi è Basma Afzaal, la ragazza di origini pachistane scomparsa dal Veneto per fuggire da un matrimonio combinato e pianificato dalla famiglia.

Studentessa di 18 anni di Galliera Veneta, comune in provincia di Padova, Basma Afzaal è scomparsa dal 31 maggio 2022: vediamo chi è e quali sono le ipotesi degli inquirenti sul luogo dove potrebbe trovarsi.

Chi è Basma Afzaal

La giovane, di origini pachistane, ha fatto perdere le sue tracce a fine maggio ed è stata notata per l’ultima volta da un cugino che ha lanciato un appello per ritrovarla.

Questa la descrizione da lui fornita: “Portava con sé uno zaino e indossava scarpe alte bianche e una maglietta nera con una riga bianca. Ha 18 anni, è alta all’incirca 155 cm ed è di carnagione scura e di etnia pakistana“.

Il suo telefono è spento da giorni ma il suo segnale porterebbe all’estero, forse in Francia. L’ipotesi degli investigatori è che Basma sia fuggita per evitare un matrimonio combinato pianificato dalla sua famiglia e per raggiungere un ragazzo conosciuto on line e di cui si sarebbe invaghita.

Residente nel padovano insieme alla famiglia, frequentava il centro di formazione professionale Lepido Rocco di Castelfranco Veneto.

L’ipotesi della fuga all’estero

Proprio nel centro della Castellana, in particolare al bar Roma, sarebbe stata vista per l’ultima volta. Sembra infatti che alcuni giorni prima della fuga la ragazza non si recasse più a scuola ma frequentasse alcuni locali della zona. Forse per progettare di scappare, tesi che alcune persone vicine a lei avrebbero confermato.

Al momento sono ignote le modalità in cui sarebbe avvenuto il viaggio ma ci sarebbe la certezza che la ragazza sia in buone condizioni di salute.