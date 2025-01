L’influencer e imprenditrice digitale, nonché ex volto di “Uomini e Donne“, Beatrice Valli ha compiuto 30 anni. Per lei festa di compleanno a sorpresa in un noto locale di Milano, organizzata dal marito Marco Fantini e dalla sorella maggiore Eleonora. Assente invece la sorella minore Ludovica.

Un party a sorpresa organizzato dalla sorella Eleonora con la complicità di Marco Fantini per festeggiare i 30 anni di Beatrice Valli, la nota influencer e imprenditrice digitale. Beatrice si trovava in un noto locale milanese per una cena romantica col marito quando, all’improvviso, un gruppo di amici è entrato a sorpresa nel locale, per festeggiare tutti insieme le 30 candeline. E’ stata poi la stessa Beatrice Valli a condividere sui social alcuni momenti del party. Impossibile non notare la felicità dell’influencer per questa sorpresa. Unica assente la sorella minore Ludovica, che in questi giorni si trova a Dubai con la sua famiglia. Da sottolineare che le due sorelle non hanno un legame particolarmente stretto, come aveva detto la stessa Ludovica a Silvia Toffanin a “Verissimo”: “siamo molto diverse, abbiamo un rapporto, ma non è un legame stretto.”

Beatrice Valli, la dedica social del marito Marco Fantini

Il marito di Beatrice Valli, Marco Fantini, che assieme alla sorella di lei Eleonora le ha organizzato la festa a sorpresa, ha voluto dedicare un post alla moglie per farle gli auguri: “eravamo solo due ragazzini quando i nostri sguardi si sono incrociati per la prima volta. Da quel momento l’amore ha dato forma ai nostri sogni, trasformandoli in realtà. Insieme abbiamo costruito un mondo fatto di noi.”