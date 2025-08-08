Scintille tra Belen e un benzinaio, la lite diventa virale tra insulti e pole...

Una semplice sosta per fare rifornimento si è trasformata in un caso mediatico. Belen Rodríguez, showgirl amatissima e spesso chiacchierata, è finita al centro di una nuova bufera dopo una accesa lite con un benzinaio. Il video della scena, ripreso da un passante, ha fatto il giro del web, scatenando reazioni contrastanti tra chi prende le difese della conduttrice e chi invece la accusa di aver esagerato.

Belen nel mirino della polemica per una lite a Porto Cervo

Le vacanze di Belen Rodriguez in Sardegna sembrano tutt’altro che tranquille. La showgirl argentina è stata protagonista di un acceso scontro con un benzinaio a Porto Cervo. Tutto è iniziato quando, arrivata con il suo SUV in una stazione di servizio in ristrutturazione, Belen ha spostato un segnale di divieto, ignorando l’ovvia restrizione legata ai lavori in corso. Il gesto ha fatto infuriare il benzinaio, che le ha spiegato con fermezza che non poteva attraversare quella zona.

Nel video, diffuso da La Nuova Sardegna, si sente chiaramente l’atmosfera tesa e lo scambio di battute pungenti tra i due, con la showgirl visibilmente irritata e nervosa, che ha risposto con un insulto diretto. La situazione è degenerata velocemente, con Belen costretta a fare retromarcia mentre il benzinaio continuava a protestare.

Belen al centro della polemica dopo la lite con un benzinaio: volano insulti

Il benzinaio, infastidito, le ha chiesto perché avesse tolto il segnale, ricevendo in risposta un insulto diretto dalla Rodriguez. “Ma scusami, io ti dico che non puoi passare: perché hai spostato il birillo?” – “Perché lei mi sta sul caz**“, ha risposto in maniera dura la showgirl. La replica non si è fatta attendere, con il lavoratore che ha risposto a tono.

“Anche lei mi sta sul caz**, quindi? Cosa vuol dire?”.

Un altro addetto ai lavori ha provato a riportare la calma, segnalando che il SUV si trovava pericolosamente sopra un pozzetto. L’episodio ha sorpreso e diviso il pubblico: c’è chi ha applaudito la fermezza del benzinaio e chi ha criticato l’atteggiamento della showgirl. Al momento, da Belen non è ancora arrivata alcuna dichiarazione ufficiale.