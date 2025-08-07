Dopo le polemiche per la presenza costante sui social della figlia Luna Marì, Belen Rodriguez ha risposto con una provocazione: una foto (senza veli) su Instagram.

Belen Rodriguez: le polemiche sulla figlia Luna Marì

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez è stata duramente criticata da diversi fan per la continua esposizione sui social della figlia Luna Marì, avuta quattro anni fa da Antonino Spinalbese.

La showgirl argentina, non è rimasta in silenzio, e aveva risposto così alle critiche: “è mia figlia, è questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me.” A criticare Belen anche Ema Stokholma, “ma cosa state facendo ai vostri figli? Tra l’altro solo e soltanto per dei like. Mi sa che non vi rendete conto dei danni e del pericolo di mostrarli sempre (devo ricordavi che razza di uomini ci sono in rete?). Tra l’altro solo e soltanto per dei like. Non dimostrate di volergli bene, anzi.”

Belen, nuova foto (senza veli) sui social: la provocazione dopo le polemiche su Luna Marì

Come abbiamo visto, nei giorni scorsi Belen è stata criticata per la troppa esposizione della figlia Luna Marì sui social. Ora, la showgirl argentina, ha voluto rispondere anche con una provocazione, postando sui social una foto quasi del tutto nuda, indosso solamente la sua maschera intima. Nella foto si vede appunto Belen distesa sulla sabbia, con le mani a coprire il seno e la maschera sulle parti intime. Come didascalia solo una farfallina.