In un momento delicato per la famiglia Rodriguez, a causa dell’incidente che ha coinvolto il padre Gustavo, i festeggiamenti per il compleanno della mamma di Belen, Cecilia e Jeremias si sono svolti in un’atmosfera intima e lontana dai riflettori. La cena, organizzata a Milano, ha avuto luogo in un contesto semplice e familiare, dove l’affetto dei cari ha reso ancora più speciale il giorno di Veronica Cozzani.

Belen e Cecilia Rodriguez insieme per il compleanno della mamma

Nonostante le sfide che hanno dovuto affrontare in questo periodo, come l’incidente che ha coinvolto papà Gustavo, la famiglia Rodriguez dimostra di essere sempre molto unita. Anche Jeremias, il fratello di Belen e Cecilia, ha partecipato ai festeggiamenti.

“Feliz cumple a esta mujer INCREÍBLE … Verónica , mi mamá 😂🙏🏻🤍🫠😋 Te amamos”, ha scritto Cecilia sui social insieme ad alcune foto con la mamma.

Tutti i familiari erano presenti alla cena nel nuovo appartamento della showgirl argentina, compresi i piccoli Santiago e Luna Marì, figli di Belén. La serata è stata all’insegna dell’affetto, con Veronica che ha soffiato le candeline circondata dall’amore dei suoi nipoti.

Il look di Belen Rodriguez

Per il compleanno della mamma, Belén ha scelto un abito della sua collezione Mar De Margaritas: il modello Yohanna, con scollo squadrato, maniche a palloncino e maxi spacco, in un vivace arancione decorato con micro piume celesti, dal valore di 215 euro.