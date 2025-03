Ospite a Tv Talk, Belen Rodriguez ha raccontato alcune riflessioni sulla sua carriera e ha commentato le numerose imitazioni di Virginia Raffaele, che l’hanno spesso vista al centro delle parodie della comica.

Virginia Raffaele e la sua versione di Belen Rodriguez: risate e polemiche

La comica ha preso spunto dalla personalità e dalle caratteristiche più evidenti della showgirl argentina, creando un personaggio che ha suscitato negli anni risate e polemiche.

Virginia Raffaele ha saputo catturare con precisione il modo di parlare, l’atteggiamento e i comportamenti di Belen, enfatizzando alcuni aspetti della sua vita pubblica, come la relazione con Stefano De Martino, il suo essere sempre al centro dell’attenzione e la sua presenza sui social media.

L’imitazione ha sempre mescolato ironia e una certa dose di esagerazione, ma ha anche suscitato delle critiche, soprattutto da parte della stessa Belen, che ha più volte dichiarato di non apprezzare del tutto l’interpretazione, percependola come eccessiva o poco rispettosa.

Belen Rodriguez attacca Virginia Raffaele: ecco cos’è successo

Ospite a Tv Talk su Rai3, Belen Rodriguez ha risposto a Mia Ceran sulla sua opinione riguardo l’imitazione di Virginia Raffaele:

“Lei arrivava, si metteva la minigonna corta e si chinava, cose che non ho mai fatto onestamente. Però è il modo che ha iniziato a utilizzare con il mio personaggio, per me era un po’ volgarotto“.

Non è la prima volta che Belen critica Raffaele per la sua imitazione. In un’intervista rilasciata a Libero nel 2017, aveva affermato di non apprezzare quella parodia, nonostante riconoscesse il talento smisurato di Virginia. Belen aveva sottolineato che, quando un personaggio porta al successo, merita rispetto, aggiungendo che a volte l’imitazione era esagerata. Tuttavia, ha ammesso che le imitazioni sono una parte del gioco nel mondo dello spettacolo e che, nonostante tutto, le ha sempre affrontate con ironia.

Nel frattempo, a Belen Rodriguez è stato chiesto il motivo per cui si è allontanata dalle reti Mediaset. La conduttrice ha spiegato che ci sono stati diversi motivi, ma ha preferito non rivelarli, aggiungendo che ora si trova molto bene nel contesto in cui si trova.