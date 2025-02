Fabrizio Corona, nel nuovo episodio di Falsissimo, torna con uno scossone nel mondo del gossip, con rivelazioni che stanno facendo il giro dei social. Nella prima parte si era concentrato sui presunti amanti vip di Chiara Ferragni, mentre nella seconda parte a pagamento, parla di Belen Rodriguez, che sarebbe uscita segretamente con Fedez.

La frequentazione segreta tra Belen e Fedez

Il fatto risalirebbe al 2016, pochi mesi prima che Fedez si fidanzasse con Chiara Ferragni. “A Natale del 2015 Fedez è venuto a casa mia e mi ha detto che si sarebbe fidanzato con Belen“, ha affermato Fabrizio Corona. Tuttavia, il rapporto tra la showgirl argentina (ex di Fabrizio Corona) e Fedez non sarebbe mai decollato. “I due escono un paio di volte insieme ad altre persone, lei poi si stufa e lui la perseguita, tant’è che Jeremias è costretto a picchiarlo“.

La conversazione telefonica tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez

Fabrizio Corona a questo punto pubblica una conversazione telefonica fra lui e Belen Rodriguez in cui lei gli racconta delle uscite con Fedez. “Una sera doveva uscire con me, ma nel farsi la barba si è fatto un taglio che non riusciva a far smettere di sanguinare, tant’è che è andato in farmacia per farsi medicare, come le femminucce! E pensare che se fosse venuto da me che sanguinava avrebbe guadagnato dieci punti in più!“. E continua: “Quando sono andata ospite al podcast gli ho detto ‘avessi saputo tutto questo almeno un bacio te lo avrei dato’, soltanto che stava con Chiara, tant’è che gli ho chiesto di tagliare quella parte perché non volevo che Chiara si arrabbiasse“.