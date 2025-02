La preoccupazione dei fan

Negli ultimi giorni, i fan di Belen Rodriguez hanno espresso preoccupazione per il suo aspetto fisico. La showgirl argentina ha recentemente pubblicato un video in cui sfila indossando alcuni abiti del suo brand di moda, ma molti utenti hanno notato un apparente dimagrimento. Le critiche si sono moltiplicate, con alcuni che hanno suggerito che la modella debba alimentarsi meglio.

La risposta della madre

In risposta alle preoccupazioni, la madre di Belen, Veronica Cozzani, è intervenuta per rassicurare i fan. Ha sottolineato che la figlia è sempre stata magra e ha condiviso alcuni aneddoti divertenti sulla sua infanzia. “Quando era piccola, la chiamavano ‘spaghetti’ per la sua magrezza”, ha rivelato Veronica, cercando di mettere a tacere le voci infondate sulla salute della showgirl.

Il peso in televisione

Veronica ha anche spiegato che l’aspetto di Belen in televisione può essere ingannevole. “In tv, si appare sempre più ‘gordita’”, ha affermato, utilizzando un termine spagnolo affettuoso che non ha connotazioni negative. Questo chiarimento è importante, poiché le telecamere tendono a schiacciare e a distorcere la percezione del peso reale delle persone. La madre ha voluto smentire categoricamente qualsiasi insinuazione riguardo a disturbi alimentari o problemi di salute.

Un nuovo inizio per Belen

Negli ultimi mesi, Belen ha vissuto una vera e propria rinascita personale. Dopo un periodo di depressione legato alla separazione dall’ex marito Stefano De Martino, ha deciso di prendersi un anno sabbatico dalla televisione. Durante questo tempo, ha avuto modo di riflettere su se stessa e di prendersi cura della propria salute mentale. Ora, è tornata al lavoro, conducendo programmi come Amore alla prova e Only Fun – Comico Show.

Indipendenza e amore

In un recente intervento, Belen ha dichiarato di aver trovato la forza di essere indipendente e di non aver bisogno di un uomo al suo fianco per sentirsi completa. Ha affermato che, se arriverà la persona giusta, sarà felice di accoglierla, ma nel frattempo è circondata dall’amore dei suoi figli, Santiago e Luna Mariì, e dei suoi familiari. Questa nuova consapevolezza rappresenta un passo importante nella sua vita, segnando un cambiamento significativo rispetto al passato.