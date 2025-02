Gustavo Rodriguez, 65 anni, padre di Belen, è rimasto gravemente ferito lo scorso 5 dicembre in un incendio che ha devastato un capannone a Gallarate, in provincia di Varese. A causa delle gravi ustioni riportate, è stato immediatamente trasportato in ospedale in codice rosso e ricoverato fino al 4 gennaio. La showgirl torna a parlare dell’incidente a TeleSette, raccontando il dolore vissuto in quei momenti difficili.

La confessione di Belen Rodriguez sull’incidente del padre

In un’intervista al settimanale TeleSette, Belen Rodriguez parla del ritorno a un programma comico, Only Fun su la Nove, ma si concede anche alcune confessioni personali, dopo il grave incidente che ha coinvolto suo padre.

“Per me ridere è una grande medicina. Nei momenti in cui non sono stata bene, nei momenti in cui qualcuno come mio padre ha subito un grave incidente non è semplice riuscirci, ma mi sforzavo a farlo… Mi guardavo davanti allo specchio, cominciavo a sorridere per finta e poi è come se il cervello la prendesse per una risata vera e l’umore tutto d’un tratto cambiava”.

Belen Rodriguez ha dichiarato di ridere sempre quando vede le persone cadere a terra, ma non lo fa mai quando qualcuno si prende gioco di una persona “diversa”. Ha aggiunto che in televisione accade spesso e che non le piace affatto, considerandolo una forma di bullismo travestito, che gioca sulla facile ironia.

Infine, la showgirl ha affermato di essere poco permalosa, spiegando che lo è soltanto quando le sue amiche toccano i suoi punti deboli. In quei casi, cerca di difendersi con tutte le sue forze, anche se sa che hanno ragione loro.

“Ma mai per una battuta. Poi certo se si esagera allora mi arrabbio, ti rispondo e ti stendo”.

Belen e il rapporto con i figli

Santiago, di 11 anni, è nato dal matrimonio tra De Martino e Belen, mentre la piccola Luna Marì, di 4 anni, è frutto della breve relazione tra la showgirl e Antonino Spinalbese.

Sui due figli, al settimanale, racconta: