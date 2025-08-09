Belen Rodriguez dopo la lite con il benzinaio: “Non avete idea di cosa è s...

Belen Rodriguez dopo la lite con il benzinaio: “Non avete idea di cosa è s...

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé in questa calda estate per la lite scoppiata con un benzinaio. Il video è divenuto virale e ha attirato tante polemiche e critiche. A poche ore dal fatto, la showgirl risponde agli attacchi.

Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo la lite virale con il benzinaio: “Non avete idea di cosa è successo”

La showgirl argentina Belen Rodriguez, in vacanza in Sardegna con i suoi figli, continua a postare video e foto ma in queste ore si parla solo della sua lite con il benzinaio a Porto Cervo, per un birillo!

Il motivo della lite

Ma cosa è successo, e perché si è scatenata la lite tra Belen e un benzinaio? La showgirl, in vacanza in Sardegna, sarebbe passata in un punto con divieto d’accesso al traffico, all’interno di un benzinaio, spostando il birillo che delimitava un pozzetto aperto e provando a passare con il suo Suv.

Così uno degli addetti alla pompa di benzina è intervento per fermarla, chiedendole di tornare indietro con la macchina, poiché l’ostacolo ne doveva limitare il passaggio. Belen, tuttavia, si è mostrata molto agitata e, quando l’uomo le ha chiesto “Perché ha spostato il birillo?”, lei ha replicato innervosita: “Perché lei mi sta sul c***o”. Un atteggiamento che non è affatto piaciuto nemmeno ai suoi fan.

Gli attacchi social

All’indomani della circolazione del video della lite tra Belen e il benzinaio, sul web si sono scatenati gli haters, tacciando la showgirl di “maleducazione” e “arroganza”.

Un haters ha scritto sul suo social: “Dimmi che non eri tu dal benzinaio o che eri inca**ata per altro, perché altrimenti se è “arroganza sincera”, siamo messi bene”, un altro ha scritto, “Fino a quando le si fanno i complimenti risponde, quando arrivano le critiche non va bene più”.

Per la prima volta dal fatto accaduto, Belen ha replicato: “Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque” e poi, “Ma che ne sai di quello che è successo? Non ne hai idea, quindi io sono serenissima!”.