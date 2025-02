Un video che fa discutere

La stagione televisiva di “Only Fun – Comico Show” si apre con un siparietto esilarante tra Belen Rodriguez e il duo comico PanPers. Il video, pubblicato sui social, ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, non solo per la comicità, ma anche per il chiaro riferimento a una delle vicende più chiacchierate del momento: i tradimenti di Fedez. La gag, infatti, si sviluppa attorno a una situazione imbarazzante che i PanPers suggeriscono a Belen di mantenere segreta, creando un gioco di parole che allude a un certo Fabrizio, ovvero Fabrizio Corona, noto per le sue rivelazioni scottanti.

Il riferimento a Fedez e Chiara Ferragni

Il siparietto non è solo un momento di intrattenimento, ma un chiaro attacco al gossip che ha coinvolto Fedez e Chiara Ferragni. Recentemente, Fedez ha rivelato a Corona dettagli intimi sui suoi tradimenti, scatenando un putiferio mediatico. La Ferragni, dal canto suo, ha reagito con una diffida nei confronti di Corona, chiedendo un risarcimento di oltre un milione di euro. La gag di Belen e dei PanPers sembra quindi riflettere l’opinione pubblica, che tende a non credere alla versione di Fedez, considerandola poco credibile.

Il ruolo di Belen Rodriguez

Belen, che ha sempre avuto un rapporto di amicizia con Corona, non si è tirata indietro nel prendere parte a questa ironica rappresentazione. La showgirl argentina ha dimostrato di saper affrontare il gossip con leggerezza, utilizzando la comicità per sdrammatizzare situazioni potenzialmente imbarazzanti. La sua reazione nel video, in cui si offre di mantenere il segreto, è un chiaro segnale di come il mondo dello spettacolo possa affrontare le polemiche con un sorriso, trasformando il dramma in divertimento.