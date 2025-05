Un amore che si riaccende

Belen Rodriguez, la celebre showgirl argentina, continua a far parlare di sé non solo per la sua carriera, ma anche per le sue intricate vicende sentimentali. Recentemente, è stata avvistata in compagnia di Edoardo Angelo Galvano, un ingegnere di origini siciliane, suscitando voci di un possibile ritorno di fiamma.

I paparazzi l’hanno immortalata per le strade di Milano, dove i due sembravano condividere momenti affettuosi e un’intesa palpabile. Questo nuovo capitolo nella vita di Belen sembra contrapporsi alla sua situazione familiare, in particolare con la sorella Cecilia, con la quale i rapporti sono tesi.

Rapporti distesi con l’ex

Nonostante le complicazioni con la sorella, Belen ha dimostrato di aver trovato un equilibrio con il suo ex fidanzato Antonino Spinalbese. Recentemente, ha condiviso un’immagine su Instagram che lo ritrae mentre gioca con la loro figlia, Luna Marì. Questo gesto ha confermato che i due mantengono un rapporto sereno e collaborativo, nonostante la loro relazione romantica sia giunta al termine. In un’epoca in cui si parla sempre più di ‘famiglie allargate’, Belen e Antonino sembrano incarnare questo nuovo modello, dimostrando che è possibile essere genitori affettuosi anche dopo la fine di un amore.

Il silenzio tra sorelle

La situazione con Cecilia, tuttavia, rimane complessa. Nonostante entrambe siano attive sui social media, continuano a ignorarsi. L’unico segnale di interazione recente è stato un like di Belen a un post in cui Cecilia annunciava di aspettare un figlio con Ignazio Moser. Questo gesto, sebbene possa sembrare innocuo, ha fatto sorgere interrogativi sullo stato del loro legame. Se ci fosse stata serenità tra le due, è probabile che Belen avrebbe celebrato l’evento con un post affettuoso, come ha sempre fatto in passato. La distanza tra le sorelle è un tema che continua a suscitare curiosità e preoccupazione tra i fan.