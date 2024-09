Belen, "sono afflitta"? Una risposta schietta e molto toccante.

Belen Rodriguez, famosa influencer e presentatrice, ha recentemente risposto a commenti negativi sui social media riguardanti il suo aspetto "triste". Belen ha difeso la sua espressione contraddicendo una follower che la definiva "noiosa". Si è inoltre aperta riguardo i suoi rapporti con l'ex marito Stefano De Martino, confermando che i loro rapporti post-matrimonio sono buoni per il bene del figlio Santiago. Da ultimo, sono circolate delle speculazioni riguardanti un quadro che l'ha vista insieme al suo ex marito, trovato tra i suoi beni personali sistemati fuori casa, ipotizzando che volesse liberarsi dei ricordi dell'ex coniuge. Belen, tuttavia, sta semplicemente traslocando.

Belen Rodriguez, pochi giorni prima, ha celebrato il suo quarantesimo compleanno il 20 settembre. Ha anche pubblicato alcuni video su piattaforme social in cui appariva come testimonial del marchio Intimissimi, come ha fatto per molti anni. Come sempre, molti hanno elogiato la sua bellezza, con commenti che variavano da educati a volgari. Nonostante queste reazioni prevedibili, un paio di donne hanno sottolineato l’espressione triste che Belen sembrava avere recentemente. Belen, precedentemente sposata con Stefano De Martino, ha risposto prontamente a queste osservazioni. Una donna ha suggerito bruscamente che Rodriguez sembrava avere uno “sguardo da Madonna addolorata”, a cui Belen ha risposto schiettamente: “Perché ho il dolore dentro”. Un’altra donna ha insistito che l’influencer aveva uno “sguardo da martire” e ha aggiunto che Belen era una persona “noiosa”. Di fronte a queste affermazioni, la modella ha replicato: “Addolorata sicuramente. Noiosa? Devi aspettare il tuo turno, se ti riferisci a divertirti”. Si è recentemente espressa anche sui suoi rapporti con l’ex marito Stefano De Martino, confermando le sue parole recenti secondo cui i loro attuali rapporti post-matrimonio sono buoni. Questo conferma che i due ex coniugi hanno trovato un equilibrio, soprattutto perché devono rimanere in contatto per il loro figlio Santiago.

Recentemente la famosa presentatrice sudamericana Belen è stata circondata da curiosità, a seguito di una notizia pubblicata dal settimanale Oggi. Il periodico ha condiviso delle fotografie di vari articoli personali appartenenti a Belen, disposti lungo la strada fuori dalla sua casa. Tra questi articoli, è stato notato un particolare quadro che ritrae Belen e Stefano De Martino, il suo ex marito. Questa circostanza ha scatenato speculazioni sul fatto che Belen potrebbe stare cercando di liberarsi di tutto ciò che le ricorda l’ex coniuge. Tuttavia, non è da escludere che Belen, che si trova in fase di trasloco, stia semplicemente trasferendo i suoi oggetti personali, incluso il quadro di De Martino, da una casa all’altra.