Belluno. Bimbo ha trovato un vero dente di dinosauro mentre giocava a Jurassic Park

Bambino di 9 anni ha trovato un dente di dinosauro vero mentre stava giocando a fare l’archeologo

Il piccolo Yari, alunno di terza elementare di Agordo in provincia di Belluno, stava giocando con suo fratello gemello fingendo di essere il protagonista di Jurassic Park quando ha trovato un autentico reperto archeologico.

La passione per l’archeologia è nata, nel giovane Yari, quando la maestra ha ospitato un perito minerario durante una lezione di scienza con i suoi giovani allievi, compreso Yari e suo fratello gemello.

Il padre dei bambini ha raccontato che dopo quella lezione i bambini sono tornati a casa pieni di entusiasmo. Inoltre, si erano appassionati già da tempo alla saga di Jurassic Park e agli animali preistorici.

La lezione del perito minerario

Il papà dei bambini ha poi detto che quando i suoi figli hanno seguito la lezione del perito minerario, il quale ha permesso ai bambini di toccare le rocce e le pietre, i ragazzini erano molto euforici. Da quel momento Yari ha iniziato ad analizzare e catalogare tutte le pietre che trovava nel vialetto.

Alcuni giorni fa c’è stata una svolta. I genitori dei due gemelli Yari e Vlady hanno un deposito di sedimenti del cantiere di costruzione del nosocomio di Agordo. In questo deposito i bambini hanno cominciato a scavare per trovare un prezioso tesoro, proprio come nel film con Harrison Ford, e in effetti qualcosa di prezioso lo hanno trovato: un autentico reperto archeologico, un dente di dinosauro.

Il ritrovamento del reperto

Il padre dei bambini, anche lui perito minerario, ha raccontato: “Yari era già emozionato per aver trovato un geoide di quarzo, comune nelle zone bellunesi, ma quando un pomeriggio è corso da me e mia moglie Katj con un sasso di circa quattro centimetri dalla forma molto particolare, anche io sono rimasto sorpreso. Lo aveva già ripulito con acqua e a prima vista la sua composizione risultava davvero anomala“.

Il papà di Yari e Vlady si è quindi rivolto a Vittorio Fenti, il suo ex docente di geologia. Il suo professore, dopo un consulto con il docente Danilo Giordano, ha dato la notizia al giovane paleontologo: il bambino aveva trovato il fossile di un dente di un erbivoro della preistoria.

