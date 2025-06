Belve Crime, spin-off del programma Belve condotto da Francesca Fagnani è andato in onda giovedì sera con diversi ospiti che sono stati intervistati dalla giornalista. Tra questi il più atteso è stato sicuramente Massimo Bossetti condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

Massimo Bossetti intervistato a “Belve Crime”

Massimo Bossetti è stato intervistato da Francesca Fagnani rispetto all’accusa di omicidio per cui sta scontando l’ergastolo in carcere.

Fagnani ha voluto puntualizzare con Bossetti il fatto che in tutti questi anni la famiglia abbia mantenuto un profilo basso, non esponendosi e attendendo che la giustizia facesse il suo corso.

Bossetti però ha ripreso il fatto che il padre di Yara fosse andato a lavorare pochi giorni dopo la scomparsa della figlia e la Fagnani ha subito ripreso Bossetti che non era assolutamente nella posizione di giudicare come le altre persone possano vivere il proprio dolore.

La reazione dei genitori di Yara

I genitori di Yara Gambirasio, Fulvio e Maura hanno immediatamente reagito a quanto visto in televisione ed hanno scelto di farlo in un‘intervista alla rivista specializzata Giallo, come riporta il sito Biccy.it

In questa intervista, lo stralcio finito in copertina è “Bossetti fa la star in tivù e aggiunge dolore al dolore”. Parole che fanno capire come questa intervista se la sarebbe potuta risparmiare in quanto aumenta solamente il dolore che la famiglia vive quotidianamente.