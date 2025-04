Belve, gli ospiti della nuova stagione 2025: grande ritorno per Francesca Fag...

Belve, gli ospiti della nuova stagione 2025: grande ritorno per Francesca Fag...

Manca poco. Pochissimo. Martedì 22 aprile torna Belve con la nuova stagione 2025 e con nuovi ospiti, il programma cult di Francesca Fagnani in onda su Rai2. La sigla, lo sgabello, quello sguardo fisso e pungente. Tutto pronto. E stavolta, si punta ancora più in alto.

Belve, nuova stagione 2025: ecco alcuni nomi degli ospiti e colpi di scena in arrivo

Nei mesi scorsi si è detto di tutto, Elly Schlein, Nino Frassica. Nomi grossi, certo. Ma secondo quanto trapela oggi, erano solo chiacchiere. Rumor, voci senza conferme.

I primi nomi certi? Milly D’Abbraccio, icona del passato che non ha mai avuto paura di raccontarsi. Poi lui, Raz Degan, sempre affascinante, selvatico, intenso. E Michele Morrone, volto internazionale, passato da Sanremo a Netflix. Questi tre dovrebbero esserci. Anzi, quasi sicuro. E non finisce qui.

Il Messaggero e Cinemotore nelle ultime ore hanno allungato la lista. E che lista. Paola Iezzi – metà delle Paola & Chiara – ci sarà. Poi Nathalie Guetta, la sorella di David ma anche l’indimenticabile Natalina di Don Matteo. E ancora: Benedetta Rossi, la food blogger più amata d’Italia, quella che con un “fatto in casa” ha stregato milioni di follower. E infine, Gué Pequeno, certo uno che non le manda a dire mai.

Belve, nuova stagione 2025: Francesca Fagnani svela il nuovo progetto Crime

E poi, come se non bastasse, dopo la nuova stagione 2025, arriva il colpo di scena. Il nuovo spot l’ha confermato: anche Sabrina Impacciatore sarà tra gli ospiti. Un nome che non ha bisogno di presentazioni. Insomma, il cocktail c’è. Ed è esplosivo. Ma c’è dell’altro.

Francesca Fagnani ha rotto il silenzio su un progetto che aleggiava da mesi: Belve Crime. Uno spin-off. Una versione dark. E sarà reale.

“Sì, posso confermarlo”, ha detto. “Ci sarà una prima puntata, un esperimento. Un’idea che avevo in mente da tempo. Ospiteremo persone legate a fatti di cronaca nera. Colpevoli. Vittime. Coinvolti. Sarà un viaggio nella psiche. Di chi ha vissuto il male. O l’ha fatto vivere.” Una promessa forte. Quasi pericolosa. Ma è Belve. E lì, nessuno esce indenne. La nuova stagione si preannuncia come una delle più dense di sempre. La Fagnani c’è. Gli ospiti pure. E il pubblico… già aspetta.