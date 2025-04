Una scia di lutti. Uno dopo l’altro. Nel giro di poche settimane, tre volti noti de Il Paradiso delle Signore se ne sono andati, tre attori della serie televisiva sono morti. E il pubblico, quello che ogni giorno si siede davanti alla tv alle 16 su Rai1, si è ritrovato incredulo. Confuso. E con un vuoto difficile da spiegare.

Il Paradiso delle Signore, i tre attori morti che hanno lasciato un vuoto tra i fan

Pietro Genuardi. Andrea Savorelli. Valentina Tomada. Tre nomi. Tre storie diverse. Ma un dolore unico.

Pietro, storico interprete del magazziniere Armando Ferraris, è morto il 14 marzo scorso. Sessantadue anni, una malattia del sangue che non gli ha lasciato scampo. E un’eredità affettiva enorme.

Andrea Savorelli, altra presenza amata della serie tv. Chi era nella soap? Era Pietro Conti. La sua morte, annunciata solo di recente dalla sorella sui social, ha lasciato un silenzio pesante.

E poi Valentina Tomada. Palma Rizzo, una stagione appena. Ma è bastata. Perché chi la guardava si ricorda di quella presenza un po’ malinconica ma anche luminosa. È morta dopo una lunga malattia. Lunga davvero.

Il Paradiso delle Signore, gli attori morti dell’amata serie tv: la reazione dei fan

I fan? Disarmati. Come se qualcosa si fosse rotto. I social sono pieni di messaggi. Soprattutto su X, l’ex Twitter. Gente comune, persone che magari non hanno mai scritto un commento in vita loro, ma stavolta no, stavolta dovevano dire qualcosa.

«Una presenza elegante e intensa, capace di lasciare il segno in ogni apparizione», scrive qualcuno parlando della Tomada.

Un altro, parlando di Savorelli, dice solo: «Un altro giovane attore. Non è giusto».

E poi lei. Una fan. Di quelle storiche. Con le puntate nel cuore.

«Guardavo sempre Centovetrine e lo amavo», scrive riferendosi a Pietro Genuardi.

Basta quella frase per capire tutto. Perché non è solo la morte di tre attori. È come perdere amici che entravano in casa tua ogni pomeriggio. Il Paradiso delle Signore va avanti. Come sempre. Ma qualcosa si è spento. E non si accende più.