Taglio accise, pubblicati i decreti: "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"

Pubblicati nella notte sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale e il decreto legge “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” contenenti le norme sul taglio delle accise dei carburanti.

Taglio accise, decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Il taglio delle accise sui carburanti è operativo da oggi. Sono infatti stati pubblicati nella notte sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale e il decreto legge “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” contenenti le norme – approvate dal CdM il 18 marzo – che ne riducono il prezzo, che entrano in vigore da oggi.

I primi due commi dell’articolo 1

In base ai primi due commi dell’articolo 1 si stabilisce che:

“1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all’Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure: a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri; b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri. 2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.

Taglio accise, a quanto ammonta e quando è operativo

Il taglio delle accise previsto vale 25 centesimi, a cui aggiungere l’Iva al 22%. In totale lo sconto al consumo sui prezzi dei due carburanti ammonta dunque a 30,5 centesimi.

L’adeguamento del taglio di 25 centesimi di euro al litro sull’accise di benzina e gasolio entrerà in vigore il giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta, quindi oggi. Tuttavia, come spiega il sito specializzato “Sicurauto”: “Per rendere effettivamente operativa la riduzione dei prezzi dei carburanti si attendono le relative circolari attuative dell’Agenzia delle Dogane, stando alle informazioni che circolano nel settore potrebbero volerci altre 24-48 ore”.

La riduzione del prezzo al dettaglio avrà la durata di 30 giorni. Ma è previsto che fino al 31 dicembre di quest’anno le aliquote di questi tributi potranno essere rideterminate senza dover ricorrere ad un decreto legge ma solo con un provvedimento ministeriale.

Altre misure contenute nel decreto

Specifiche norme sono poi previste per evitare manovre speculative, con poteri al Garante dei Prezzi e l’utilizzo della Guardia di Finanza per i controlli.

Il decreto prevede una tassa del 10% sugli extraprofitti delle aziende energetiche che sarà applicata per il solo 2022 e riguarda l’intera filiera del settore energetico. Sono escluse le sole società che gestiscono piattaforme per lo scambio.

Per quanto riguarda i lavoratori che usano mezzi propri per arrivare sul luogo di lavoro, il decreto prevede che i buoni benzina, fino a 200 euro -che i datori di lavoro daranno ai propri dipendenti – non concorreranno al reddito, quindi non saranno tassati.

Come si evince dal titolo, il provvedimento inoltre prevede – oltre ad aiuti in favore delle imprese per l’acquisto di energia – alcune misure per l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina.