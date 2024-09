Beonix Festival 2024: il programma della quarta edizione

Dal 20 al 22 settembre, l’iconica ETKO venue di Limassol, diventerà il cuore pulsante di Beonix Festival: per la sua quarta edizione, il festival cipriota può contare come di consueto con headliner di fama mondiale e nuovi talenti della vibrante scena locale. Tra le star più attese che dominera...

Dal 20 al 22 settembre, l’iconica ETKO venue di Limassol, diventerà il cuore pulsante di Beonix Festival: per la sua quarta edizione, il festival cipriota può contare come di consueto con headliner di fama mondiale e nuovi talenti della vibrante scena locale. Tra le star più attese che domineranno il palco quest’anno, accanto al già annunciato e leggendario FATBOY SLIM, spiccano due nomi che non hanno bisogno di presentazione per chi vive l’elettronica: TALE OF US e ARTBAT. La lineup si arricchisce ulteriormente con live performance e DJ set di nomi come Ameli Paul, ANNĒ, Brina Knauss, Lehar, Peter Pahn, Ae, DJ Jordan, Highjacks, Kadosh, e i talentuosi Klangphonics. Ad accompagnare questi ultima tranche di nomi annunciati, troviamo artisti già confermati come Claptone, Estella Boersma, GHEIST (live), Teenage Mutants e Undercatt, per una tre giorni di pura estasi musicale che si preannuncia indimenticabile.

Beonix: Un evento oltre la musica

L’edizione 2024 di BEONIX, dopo il successo dello scorso anno, questa edizione promette di alzare ulteriormente l’asticella. Situato in una location di rara bellezza, dove il fascino del paesaggio cipriota incontra la tecnologia più innovativa, BEONIX non è solo un evento per gli amanti della musica elettronica, ma un vero e proprio appuntamento per chi cerca un’esperienza immersiva. Nella splendida cornice di Limassol, ogni anno questa manifestazione riunisce i migliori talenti internazionali, creando una fusione tra suoni d’avanguardia e il fascino incontaminato di Cipro.

Esplorare Limassol: Il Perfetto Connubio Tra Musica e Cultura

Partecipare al BEONIX Music Festival non significa solo immergersi in un’esperienza musicale straordinaria, ma anche scoprire le meraviglie di Limassol, una delle città più affascinanti di Cipro. Per chi desidera abbinare il festival a un viaggio indimenticabile, Limassol offre un mix perfetto di storia, cultura e paesaggi mozzafiato. Dalle spiagge dorate e il mare cristallino di Lady’s Mile ai vicoli pittoreschi del Centro Storico, fino alle rovine dell’antica Kourion, le opzioni turistiche sono infinite. Gli appassionati di vino possono avventurarsi nelle colline di Troodos per scoprire i vigneti locali, mentre per gli amanti dell’arte e della storia un must assoluto è il Museo Archeologico di Limassol, che ospita una vasta collezione di reperti ciprioti, dall’epoca neolitica all’epoca romana, offrendo uno sguardo affascinante sulla ricca storia dell’isola. Situato vicino al centro, è una tappa perfetta per chi vuole unire cultura e divertimento durante il weekend del festival.

Beonix Festival 2024: la lineup completa

Tale of Us | Artbat | Fatboy Slim | Adjk | Ae:ther| African Stevenson | Ameli Paul | Anne | Antony K | Avis Vox | Axel Haube | Bondi | Brina Knauss | Chacha aka Chapto b2b Cidirilk | Claptone | Dalton | Dj Jordan | Dreus | Estella Boersma | Gheist | Glowal | Highjacks | Hosh | Janis Zielinski | Kadosh | Kahaberi & Khanums | Kole Audro | Klangphonics | Kosta Kritikos | La Rods | Lehar | Markus Klee | Miss Monique | Mrd | Nvme | Odymel | Paradise X | Paul Angelo & Don Argento | Peter Pahn | Philipp Straub | Raif | Ross Quinn | Rozina | Shall Ocin | Shdw | Spartaque | Teenage Mutants | The Advocate | Undercatt | Xenia Ghali

