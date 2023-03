Beppe Grillo, battute su Conte e Schlein: "Va benissimo"

Dopo lo show “Sono il peggiore” svoltosi a teatro a Milano, Beppe Grillo si è intrattenuto con i fan. Il comico si è lasciato andare ad alcune battutine taglienti nei confronti di Elly Schlein e Giuseppe Conte. Sulla segretaria del Partito Democratico, il fondatore del Movimento 5 stelle ha dichiarato: “Elly Schlein? Va benissimo”. E in seguito: “Dovranno dire tutte le nostre idee per andare avanti, tutte le nostre idee devono andare avanti con altri nomi, fanno così”. Replicando poi a un simpatizzante del M5S, il quale aveva dichiarato che Conte fosse troppo democristiano, Grillo ha risposto: “Conte troppo democristiano? Eh lo so non è nato… devi dargli un po’ di tempo. Ma guarda che sta migliorando, non era così all’inizio”.

Grillo, le battute dopo l’incontro tra Conte e Schlein

Grillo ha fatto tali affermazioni ironiche pochi giorni dopo l’incontro tra Conte e Schlein a Firenze, durante cui si sono anche abbracciati, strettisi la mano e scambiatisi alcuni pareri. Sembra che i due non escludano una possibile apertura per una futura coalizione tra M5s e PD.

Prodi non è d’accordo con Schlein

In questi giorni c’è stato anche l’intervento di Romano Prodi che, rivolgendosi a Schlein, ha voluto darle il seguente consiglio: “Prima di accordi con altri partiti è necessario definire il programma”.