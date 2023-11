Beppe Grillo, il fondatore del Movimento Cinque Stelle sarà ospitato in tv da Fabio Fazio

Colpo clamoroso di Fabio Fazio: Beppe Grillo tornerà in televisione e non accadeva da anni.

Beppe Grillo tornerà a raccontarsi in televisione e lo farà con quella che è considerata una delle trasmissioni del momento: “Che tempo che fa”, condotta da Fabio Fazio. L’annuncio è stato fatto dallo stesso conduttore attraverso un brevissimo post pubblicato sui canali social della trasmissione. Non è chiaro quali argomenti possano essere messi al centro dell’intervista. Da ricordare che nel 2022, Grillo era apparso telefonicamente da Mentana.

Beppe Grillo è ospite di Fabio Fazio a Che tempo fa

Il trascorso tra Fazio e Grillo non era stato certo dei migliori. Nel 2019 il fondatore del Movimento Cinque Stelle e comico criticò una intervista che il conduttore aveva fatto all’allora segretario del PD Nicola Zingaretti, tanto da giudicarla “lunga e oleosa”. Il 2019 è stato anche l’anno in cui su Rai 2 andò in onda uno speciale interamente dedicato a Grillo, intitolato per l’appunto C’è Grillo”. La puntata, inclusa in un format ideato da Carlo Freccero, ottenne magri risultati in termine di ascolti.

L’ultima volta di Grillo in un’ospitata televisiva

L’ultima ospitata di Grillo in televisione risale al 2014, quando il comico apparve nel salotto di Bruno Vespa. Sempre nel 2014, il garante del Movimento Cinque Stelle aveva rilasciato una intervista da Enrico Mentana che è andata in onda su La7, nel programma Bersaglio Mobile. Celeberrima fu invece la cacciata del comico dalla Rai dopo una battuta, oramai consegnata agli annali della storia della televisione, nella quale si “era fatto beffe” dell’allora presidente del Consiglio, Bettino Craxi: “A un certo punto Martelli ha chiamato Craxi e ha detto: “Ma senti un po’, qua ce n’è un miliardo e son tutti socialisti?’. Craxi ha detto: ‘Sì perché?’. ‘Ma allora, se son tutti socialisti a chi rubano?’”