“È il nono tombino che stappo da stamattina!”. È un Beppe Grillo scatenato, che torna protagonista in video scatenando i social, proprio come accadde due settimane fa durante il celebre e polemico discorso del “passamontagna” al corteo del 17 giugno a Roma contro la precarietà. Oggi, come allora, le contestazioni politiche non si faranno attendere. Ma intanto i suoi seguaci lo seguono, con tanto di “Reparti d’Assalto” in azione per la capitale.

Il ritorno di Beppe Grillo con il passamontagna

In passato lo abbiamo visto aizzare folle durante i Vaffa Day in campagna elettorale, prima ancora che il Movimento 5 Stelle (M5S) diventasse forza politica di governo. Beppe Grillo ha indossato nuovamente il passamontagna e sembra pronto a sobillare l’onda del malcontento, rievocando l’immagine di un Masaniello moderno o un Robespierre catapultato nell’era dei social. Un’immagine che già due settimane fa non era piaciuta agli esponenti delle forze politiche di sinistra più moderate, potenziali alleati del M5S.

Il 7 luglio, tre settimane dopo quel corteo romano delle polemiche, che al ministro Salvini evocò una “pagina drammatica della nostra Storia”, Beppe Grillo riappare sui social protagonista di un video e alle prese con un “nasone”, la fontanella tipica romana. “È il nono tombino che stappo da stamattina!”, si arrabbia mentre tenta di liberarne lo scarico armeggiando un bastoncino tra le mani. Infine si copre il viso col passamontagna e quel bastoncino sembra evocare l’immagine di un agitatore di folle pronto alla rivoluzione. Inevitabile il richiamo alle “brigate di cittadinanza attiva” e all’hashtag #BastaVitePrecarie.

E i seguaci rispondono con “Reparti d’assalto”

Il 17 giugno scaldò la piazza della capitale con parole che misero in imbarazzo Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein. “Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti, mettete a posto marciapiedi, aiuole, tombini. Fate il lavoro e scappate. Reagite!”, con queste parole caricò i presenti.

L’ex premier Conte accusò “i media mainstream” di voler “ignorare la piazza di Roma, strumentalizzando la frase di Grillo”. Il comico poi fece un passo indietro e chiese ai seguaci di fermarsi: “Era una boutade“.

Oggi Grillo è tornato, e le reazioni al video del comico sono arrivate, con tanto di video e meme di cittadini che fanno lavoretti. Persino un “reparto d’assalto” addetto alla riparazione delle panchine.