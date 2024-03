Un bambino ha scavalcato la ringhiera di una palazzina a Bergamo: caduto per 12 metri ha riportato diverse fratture

Un bambino di quattro anni, di origini senegalesi, è precipitato oggi pomeriggio dal balcone di casa di un appartamento a Bergamo.

Il bambino caduto dal balcone a Bergamo si è salvato

Intorno alle 14:30 di oggi, 11 marzo, un bambino di soli 4 anni si è sporto dalla ringhiera ed è precipitato dal balcone del terzo piano. Nonostante il volo di dodici metri: soccorso dal 118, ha riportato soltanto delle fratture alle gambe.

Non è chiara l’esatta dinamica dell’incidente, ma sembra che il bambino sia sfuggito alla supervisione della madre che era con lui in casa, mentre il padre era fuori per lavoro.

Il bambino caduto dal balcone a Bergamo e l’arrivo dei soccorsi

Gli agenti della polizia locale del Monte Canto stanno indagando su cosa sia accaduto oggi pomeriggio. A dare l’allarme alla locale e al 112 è stato un volontario del servizio d’ordine del paese che si occupa di monitorare gli attraversamenti pedonali e che si è trovato a passare di lì: ha visto il bambino a terra e ha subito dato l’allarme.

Il trasferimento in ospedale del bambino caduto dal balcone a Bergamo

Il bambino è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in ambulanza ed è stato sottoposto agli accertamenti medici del caso, che hanno evidenziato diverse fratture alle gambe.