Bimba cade dal balcone a Palermo, poco dopo precipita anche un altro bambino

Una doppia tragedia si è consumata a Palermo nella giornata di venerdì 28 luglio. I due episodi, molto simili tra loro, hanno avuto come protagonisti dei bambini. In corso dei Mille, una bimba tedesca di 4 anni è precipitata da un balcone. Poco dopo, un altro bimbo di un anno e mezzo è caduto da un balcone in via Ettore Ximenes al Borgo Vecchio.

La piccola di quattro anni, nata in Germania da genitori palermitani con i quali si trovava in vacanza in Sicilia al momento dell’incidente, è stata soccorsa e ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Di Cristina. Le condizioni della giovanissima paziente sono estremamente critica: pare, infatti, abbia riportato gravi traumi cerebrali.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la bambina sarebbe caduta dal primo piano di un edificio e avrebbe compiuto un volo di circa cinque metri.

Soccorritori picchiati dai parenti

Al momento dell’arrivo dei soccorsi in corso dei Mille, sembrerebbe che un infermiere e un medico del 118 siano stati picchiati da parenti e amici della bimba tedesca. L’ambulanza che avrebbe dovuto portare la piccola in ospedale sarebbe stata circondata e colpita ripetutamente con pugni e calci da alcuni dei cittadini presenti sul posto.

Sulla vicenda, è stato aperto un fascicolo d’inchiesta. Le indagini sono di competenza della polizia che dovrà fare chiarezza sull’aggressione perpetrata ai danni del personale del 118, accusato di aver ritardato i soccorsi e aver impedito il tempestivo arrivo della piccola in ospedale.

Le condizioni del piccolo di un anno e mezzo

Sempre nel pomeriggio di venerdì 28 luglio ha avuto luogo l’incidente in via Ettore Ximenes al Borgo Vecchio. Alla luce delle prime ricostruzioni effettuate, il bimbo di un anno e mezzo è caduto dal primo piano di un appartamento mentre si trovava insieme ai parenti. Il piccolo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale Di Cristina in codice rosso.

Pare che il bambino sia cosciente e che non sia in pericolo di vita.