Nel Barese una tredicenne perde la vita in un incidente sulla strada provinciale 99: ferita la madre alla guida dell'auto, al vaglio delle autorità le cause dello schianto

Ancora sangue sulle strade del Barese. Nella prima serata di giovedì 27 luglio, una ragazzina di tredici anni ha perso la vita in un sinistro avvenuto sulla strada provinciale 99 che collega Cellamare a Noicattaro. La giovane vittima viaggiava su un’auto guidata da sua madre. Al vaglio delle autorità le cause dello schianto.

La dinamica dell’incidente

Stando a una primissima ricostruzione dei fatti, la donna al volante avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e impattando violentemente contro un muretto situato a ridosso della carreggiata. Nell’impatto, la tredicenne è sbalzata fuori dall’auto ed è morta sul colpo davanti agli occhi del genitore. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 insieme a una squadra di vigili del fuoco: ogni tentativo di soccorso è stato vano e i medici non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’adolescente. Dapprima trasportata in pronto soccorso e poi ricoverata all’ospedale Mater Dei di Bari la madre, per cui resta escluso il pericolo di vita.

Il cordoglio della comunità cittadina

La tragica notizia ha toccato l’intera comunità di Cellamare, comune nel quale la ragazzina risiedeva insieme alla madre. Il Sindaco ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio per la morte prematura, che fa ancora più male.