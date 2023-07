L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri sulle strade di Varese e ha visto protagonisti due ragazzi che stavano viaggiando a bordo di una Cinquecento. Il conducente ha perso il controllo del mezzo a causa dell’asfalto viscido e l’automobile ha finito per sbandare e andare a collidere in testa coda con un furgone che procedeva in direzione opposta.

Varese, auto sbanda per il maltempo: morti due ragazzi nello schianto contro un furgone

Oltre a causare tantissimi danni agli edifici, il maltempo e i nubifragi che in queste ore stanno colpendo il Nord Italia, rischiano di mettere in serio pericolo anche gli automobilisti. Ed è stato, purtroppo, questo il caso dei due ragazzi di 19 anni morti ieri a Varese. I due stavano procedendo regolarmente sulla carreggiata in Valle Olona quando erano le 23:45, ma ad un tratto le ruote della Cinquecento hanno slittato sull’asfalto reso viscido dalle ingenti piogge. Il veicolo ha dapprima sbandato, per poi invadere la corsia di marcia opposta schiantandosi ad alta velocità con un furgone. Christian Pallaro di Arcisate e Chiara Celato di Varese sono morti sul colpo.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni di salute dei passeggeri del furgone

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare nulla per salvare Christian e Chiara. I 19enni erano in arresto cardiaco quando sono stati raggiunti dai medici che non hanno potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso. Le due persone che erano a bordo del furgone al momento dell’incidente, invece, hanno subito solo leggere ferite. Si tratta di due uomini di 50 e 70 anni comuque trasferiti all’ospedale di Circolo in codice giallo.