Tragedia in provincia di Bergamo

E’ proprio di pochissimi minuti fa la notizia di una tragedia avvenuta nel bergamasco. Più precisamente, i fatti sono avvenuti a Martinengo, proprio vicino a Bergamo. Qui un uomo è morto e la responsabile dell’omicidio sarebbe sua moglie, già prontamente arrestata e condotta in caserma dalle forze dell’ordine.

Uomo ucciso a coltellate a Martinengo

I dettagli della tragedia, almeno per il momento, sono molto pochi. Quello che si da per certo è che un uomo di 56 anni è stato ucciso con delle coltellate. Ad aver compito il gesto pare che potrebbe essere stata una donna di 46 anni, nonché la moglie della vittima che, dunque, lo avrebbe colpito con un coltello. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno prelevato la donna, portandola in caserma, con l’accusa di omicidio nei confronti dell’uomo, del marito.

Presto nuovi dettagli sul caso

Per adesso non si sa molto altro però non escludiamo che nelle prossime ore, o addirittura nei prossimi minuti, potrebbero spuntare dei nuovi dettagli a far chiarezza su questa vicenda. Le forze dell’ordine stanno già indagando sul caso. Voi intanto continuate a seguirci per rimanere aggiornati perché, appena ne sapremo di più, vi informeremo come sempre.