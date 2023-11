Berlino, ministro croato tenta di baciare sulla bocca la collega tedesca

Il ministro degli Esteri croato Gordan Grlic-Radman tenta di baciare sulla bocca la collega tedesca Annalena Baerbockdurante una foto di gruppo scattata durante una riunione dei ministri dell’Interno e degli Esteri europei a Berlino. Il gesto del politico ha mandato su tutte le furie il Governo della Croazia e gli attivisti per i diritti delle donne di tutto il mondo.

Il capo della diplomazia croata, Gordan Grlic-Radman, in modo alquanto goffo e totalmente inopportuno, ha tentato di “baciare sulla bocca” la collega tedesca Annalena Baerbock. Con l’episodio, avvenuto lo scorso giovedì 2 novembre durante la foto di gruppo scattata in occasione di una riunione dei ministri dell’Interno e degli Esteri europei che si è svolta a Berlino, Grlic-Radman ha fatto scoppiare un caso che ha “suscitato scalpore in Croazia” e non solo.

Stando a quanto segnalato dal sito del Tagesschau, il telegiornale del primo canale pubblico della Germania, i media croati hanno bollato l’accaduto come un “momento imbarazzante” mentre gli attivisti per i diritti delle donne sono andati su tutte le furie, puntando il dito contro Grlic-Radman e accusandolo di aver mancato di rispetto alla collega.

La polemica

“Sgradevole da guardare”, “un fiasco”: sono solo alcuni dei commenti fatti dai giornalisti croati e bosniaci in merito all’episodio. In molti, inoltre, hanno sottolineato come Baerbock “si sia allontanata apparentemente sorpresa dalla bocca del croato”. A sostegno delle parole dei cronisti, c’è il video condiviso su X in cui è stata immortalata l’intera scena.

Sullo “scivolone” di Grlic-Radman, è intervenuto anche il quotidiano di Zagabria Jutarnji list che ha osservato che la ministra tedesca “si è ovviamente sentita a disagio”. Rada Boric, attivista per i diritti delle donne, invece, ha descritto l’iniziativa del capo della diplomazia croata come un “gesto del tutto inappropriato” mentre un’altra attivista si è scagliata contro il politico, accusandolo di mancanza di rispetto e di decenza. Ancora, Ivana Kekin, membro del parlamento, ha dichiarato che il collega non ha soltanto svergognato se stesso ma anche tutti i croati.

Parole dure, infine, sono arrivate anche dall’ex primo ministro croato Jadranka Kosor che ha contestato il politico, sottolineando che “baciare forzatamente le donne si chiama anche violenza, non è vero?”. È quanto scritto da Kosor su X.

Intanto, a seguito delle accuse che lo hanno travolto e che ha fermamente respinto, Grlic-Radman ha deciso di commentare l’episodio. In occasione di una conferenza stampa, infatti, il ministro croato ha dichiarato di aver soltanto voluto salutare un collega in “modo umano”.

Il politico ha asserito che “i ministri si salutano sempre con calore”. Ciononostante, Grlic-Radman ha fatto le sue scuse a tutti coloro che si sono sentiti offesi e oltraggiati dal suo gesto.