Berlusconi a colloquio con Matteo Salvini: "Che bello sentirti"

Silvio Berlusconi a colloquio, anche se per pochi minuti e solo tramite cellulare, con Matteo Salvini. I due leader politici si sono scambiati qualche battuta in amicizia e serenità con l’auspicio di ritrovarsi presto di persona.

Berlusconi chiacchiera con Salvini al telefono: “Mi hai fatto una bella sorpresa“

“Che bello sentirti! Mi hai fatto una bella sorpresa“, ha esclamato il ministro dei Trasporti, secondo quanto riferito da fonti della Lega. La conversazione non è durata molto, appena qualche minuto, giusto il tempo di sincerarsi dello stato di salute di entrambi e di fare qualche commento sul passaggio del turno del Milan.

Grazie al pareggio ottenuto al Maradona di Napoli ieri sera, il Milan è tornato in semifinale di Champions League, per la gioia di Matteo Salvini, che ha esultato per il risultato dei rossoneri attraverso i suoi canali social.

Berlusconi resta ricoverato

Silvio Berlusconi, trasferito domenica in un reparto di degenza ordinaria dopo 12 giorni in terapia intensiva, è al quindicesimo giorno di ricovero. Affetto da tempo da una leucemia mielomonocitica, per ora il leader di Forza Italia resta ricoverato e continua la sua ripresa sotto l’occhio del suo medico personale, il professor Zangrillo.

Al fianco di Silvio Berlusconi, come sempre dall’inizio di questo ricovero, i figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, il fratello Paolo e l’amico Fedele Confalonieri, insieme, ovviamente, alla compagna e deputata Marta Fascina.