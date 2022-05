Berlusconi non ha dubbi: “Forza Italia chiave di volta di un governo di centrodestra”

Silvio Berlusconi vede in Forza Italia la chiave di volta di un governo di centrodestra e dove gli altri vedono divisioni lui ci vede pluralismo

Silvio Berlusconi non ha dubbi e lo ha spiegato bene in una lettera al Corriere della Sera: “Forza Italia è la chiave di volta di un governo di centrodestra”. Il leader azzurro ribadisce non solo la centralità del partito ma anche quella della sua linea, ed ha parlato di “un progetto liberale, cristiano, europeista, garantista, che rende Forza Italia qualcosa di unico nella storia e nell’attualità della politica italiana, la chiave di volta di un centrodestra di governo”.

Berlusconi e la chiave di volta di Forza Italia

Per Berlusconi Forza Italia è “l’espressione in Italia della maggiore famiglia politica europea, il Partito popolare europeo“. Poi il Cav ha spiegato senza mezzi termini: “Voglio chiarire ancora una volta che i miei collaboratori e i dirigenti di Forza Italia attuano soltanto le mie indicazioni e nei loro comportamenti ho ovviamente piena fiducia“. Poi l’amarcod recente su Napoli e sulla discesa in campo: “Nella grande manifestazione di Napoli, solo pochi giorni fa, questa Forza Italia si è stretta ancora una volta non tanto intorno alla mia persona, ma intorno alla nostra linea chiara e responsabile.

La linea di chi ha voluto per primo il governo Draghi e lo sosterrà lealmente, senza rinunciare ai nostri principi, fino alla scadenza naturale della legislatura”.

“Divergenze? No, solo salutare pluralismo”

Poi Berlusconi ha affrontato il tema delle diverse letture: “Naturalmente in un grande partito liberale possono esistere divergenze di opinione su singoli aspetti. Questo è del tutto normale, anzi salutare. In passato è accaduto persino e fin troppe volte di sentir formulare l’accusa opposta, e altrettanto caricaturale: Forza Italia come partito-azienda o addirittura partito-caserma”.