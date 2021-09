Betulla: le proprietà e i benefici snellenti

La betulla facilita la perdita di peso e favorisce il mantenimento del peso forma ottimale. Scopriamo insieme come introdurla nelle nostre diete.

Originaria dell’Europa e alcune zone dell’Asia, oggi la betulla è parte integrante, sotto forma di integratore alimentare, di tutte quelle diete che si propongono la perdita di peso come obiettivo finale. Scopriamo insieme quali sono le sue proprietà e i suoi benefici snellenti.

Betulla

Gli alberi di betulla sono originari dell’Europa e alcuni parti dell’Asia ma, nel tempo, la medicina tradizionale è ricorsa all’utilizzo della betulla a fini esclusivamente terapeutici, data la sua capacità di alleviare:

dolori articolari

infezioni della vescica

calcoli renali

infezioni del tratto urinario

Nel tempo, tuttavia, ci si è accorti che la betulla avesse anche importanti proprietà snellenti e che dunque, sotto forma di integratore alimentare, potesse integrarsi in tutte quelle diete che si propongono, come obiettivo finale, una perdita di peso rapida ed effettiva.

Betulla: utilizzi

Da sempre, la linfa di betulla, quale liquido nutriente, rappresenta un simbolismo importante: l’inizio di un nuovo ciclo e il cambiamento. Sotto forma di integratore alimentare, allo stesso tempo, soprattutto se assunto in particolari periodi dell’anno, la betulla stimolerebbe anche la perdita di peso, data la sua capacità di:

svolgere azione diuretica e drenante

e eliminare le tossine

svolgere azione antiossidante

favorire azione disintossicante

ripristinare energia e vitalità

e svolgere azione rigenerante

rappresentare una fonte ricca di minerali, vitamine e oligoelementi

Se seguite una dieta mirata alla perdita di peso, a questo punto, è evidente che potreste considerare l’idea di supportare questo nuovo regime con l’assunzione regolare di un integratore alimentare, naturale e biologico, a base di betulla, come Supremo Slim 5, del quale vi parliamo più nel dettaglio nel paragrafo che segue.

Betulla: proprietà dimagranti e integratore

Le proprietà della betulla sono talmente importanti per la salute dell’essere umano che moltissime case di produzione, nel tempo, si sono impegnate nella ricerca e la produzione di supplementi naturali mirati, in special modo, nella perdita di peso e la possibilità sia di accelerare tale processo sia di renderlo effettivo.

Tra i numerosi integratori alimentari che il mercato propone, Supremo Slim 5 si distingue perché si concentra sull’azione sinergica di cinque principi attivi, reperiti ed estratti da ambienti e territori incontaminati, in modo tale da preservarne proprietà e purezza, allo scopo di:

perdere peso

favorire la corretta assimilazione e digestione degli alimenti

e degli alimenti mantenere nel tempo il peso forma ottimale

ottimale favorire all’organismo una corretta azione drenante e disintossicante

e stimolare il corretto funzionamento dei processi metabolici dell’organismo

Quelli che seguono sono gli ingredienti naturali di Supremo Slim 5:

Cannella

Gynostemma

Guaranà

Glucomannano

Betulla

