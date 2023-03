Beve detersivo davanti agli amici forse per farla finita: è in ospedale

In provincia di La Spezia un giovane beve detersivo con gli amici forse per farla finita: è in ospedale. Da quanto si apprende un 21enne è stato ricoverato in gravissime condizioni a causa di un gesto su cui indaga il 113. I media spiegano che gli inquirenti stanno cercando di capire se quello del giovane sia stato un tentativo di suicidio ma su cui la polizia sta indagando.

Il giovane è residente a Caltagirone e nella notte fra sabato e domenica era all’interno di un residence in provincia di La Spezia. A d un certo punto e secondo uno storico da accertare il 21enne ha chiamato alcuni amici siciliani in videochiamata per renderli partecipi di ciò che stava facendo. E ciò che stava facendo era grave: davanti agli amici il giovane avrebbe ingerito diversi decilitri di detersivo davanti alla videocamera. A quel punto la chiamata ai soccorritori dalla Sicilia è partita assieme ad un’altra alla polizia di Sarzana. Gli agenti hanno raggiunto il residence e con l’aiuto dei vigili del fuoco sono entrati.

La porta forzata ed il ragazzo a terra

Il ragazzo era riverso a terra senza conoscenza ed il personale del 118 ha praticato manovre urgenti. I media spiegano che le condizioni del giovane sono gravi e che il ragazzo “sta lottando fra la vita e la morte”. La Procura di La Spezia ha aperto un’inchiesta: lo scopo degli inquirenti è cercare di stabilire cause del gesto ed eventuali dinamiche di innesco. Purtroppo l’ingestione di sostanze caustiche può determinare danni gravissimi e spesso irreparabili.