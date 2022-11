Bezos donerà la maggior parte del suo patrimonio in beneficenza per contrastare il cambiamento climatico

Bezos donerà la maggior parte del suo patrimonio in beneficenza per contrast...

Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, donerà la quasi totalità del suo patrimonio in beneficenza: la rivelazione durante un’intervista della CNN.

Jeff Bezos, patron di Amazon e secondo uomo più ricco del mondo, donerà una cospicua parte del suo patrimonio in beneficenza per combattere i cambiamenti climatici e sostenere personalità in grado di abbattere le barriere sociali e politiche che spaccano l’umanità.

Bezos donerà la maggior parte del suo patrimonio in beneficenza

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha annunciato di essere pronto a donare la maggior parte del suo patrimonio per contrastare i cambiamenti climatici e per finanziare personalità capaci di lottare contro le divisioni sociali. Bezos è il secondo uomo più ricco del mondo, preceduto solo dal CEO di Tesla Elon Musk.

La decisione di devolvere in beneficenza una cifra consistente del suo denaro è stata comunicata dal diretto interessato nel corso di un’intervista rilasciata alla CNN.

All’emittente, infatti, ha spiegato di voler “investire” buona parte del suo patrimonio – che ammonta a 124 miliardi di dollari – per incentivare progetti finalizzati alla tutela dell’ambiente e consentire a personalità capaci di unificare l’umanità di portare avanti progetti che cancellino le profonde divisioni sociali e politiche che affliggono il mondo.

La lotta contro il cambiamento climatico e le divisioni sociali

In occasione dell’intervista rilasciata alla CNN, Bezos ha anche affermato che, insieme alla sua compagna, la giornalista e filantropa Lauren Sánchez, sta trovando un modo per donare il denaro.

Alla giornalista dell’emittente che gli ha chiesto se intendesse dare in beneficenza la maggior parte della sua ricchezza, invece, il fondatore di Amazon ha confermato le sue intenzioni in modo chiaro. “Si, lo farò”, ha infatti detto il multimiliardario.