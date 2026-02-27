Bianca Balti è tornata sul palco dell’Ariston dopo lo scorso anno ma soprattutto dopo aver combattuto contro il tumore che l’ha costretta a lasciare le passerelle ed ad imbattersi nella chemioterapia. Un ritorno alla normalità che è un inno alla vita e una rivincita su tutto il superfluo che ci circonda.

Bianca Balti, la sua presenza sul palco di Sanremo

Bianca Balti rappresenta la “quota bellezza” della quarta serata del Festival, la supermodella si è mostrata al suo meglio dopo aver vissuto un periodo davvero difficile.

Ha retto alla pari con Carlo Conti e gli altri co-conduttori di questa quarta serata, mostrando il giusto mix di bravura, ironia e appunto bellezza, quest’ultima innegabile con ogni outfit scelto per scendere le scale.

Il look della sua quarta serata

A proposito di vestiti, il suo look per la quarta serata l’ha vista indossare innanzitutto un vestito personalizzato della Maison Valentino.

Il secondo è tutto d’oro di Valentino Couture Specula Mundi, simbolo del suo ritorno in una nuova luce sul palco di Sanremo.

Sempre della stessa linea personalizzata è l’abito verde acqua, il terzo della serata che coniuga semplicità e moda e strizza l’occhio alla primavera in arrivo che permetterà di sfoggiare abiti più aperti e sbarazzini.