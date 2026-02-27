Carlo Conti è affiancato nella quarta serata, quella delle cover da molti co-conduttori uno dei più simpatici è naturalmente il comico di origine partenopea, Alessandro Siani che non perde occasione per mostrare la sua vena artistica e ironica tra un’esibizione ed un altra.

Alessandro Siani a Sanremo 2026

Alessandro Siani torna a calcare il palco dell’Ariston nel ruolo di co-conduttore della quarta serata, spazio alla comicità come voluto da Carlo Conti per far ridere il pubblico, sia quello presente a teatro che quello collegato da casa.

La decisione arriva perchè la comicità è parte del made in Italy e perché ridere è una terapia oltre che un toccasana per il cervello e per l’anima.

Siani lo sa fare egregiamente e non perde occasione per dimostrarlo con battute esilaranti.

La famiglia vera di Carlo Conti

In uno sketch Siani ha tracciato l’albero genialogico della famiglia di Carlo Conti, ecco come mai ha quel colorito olivastro.

Siani infatti gli dice “ho trovato una foto dei tuoi genitori, ecco chi è tuo padre“. Sul maxi-schermo alle loro spalle viene proiettata un’immagine di Pelè.

Carlo Conti non si trattiene e scoppia a ridere, Siani rincara la dose, mostrando l’immagine della madre, ovvero Cristiano Malgioglio.

Tutto il pubblico scoppia in una fragorosa risata, la comicità è davvero la ricetta vincente delle serate all’Ariston.