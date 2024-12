Dopo la vittoria a Ballando con le stelle Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si stanno concentrando sulla loro neonata relazione. Hanno condiviso su social una foto di un bacio e dei tatuaggi abbinati. Inoltre sembra che il 34enne sia intenzionato a lasciare Londra per tornare a vivere in Italia, a Roma, dopo dieci anni.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, tatuaggio di coppia e bacio social

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno fatto lo stesso tatuaggio e hanno ufficializzato il loro amore su Instagram. La coppia si è incontrata durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Lei, concorrente, e lui, insegnante, si sono innamorati quasi all’istante. Sabato scorso, il 21 dicembre, hanno festeggiato la loro vittoria nel talent show condotto da Milly Carlucci. AE pochi giorni dopo, su Instagram si sono mostrati mentre si baciano e hanno pubblicato anche alcune foto che mostrano i tatuaggi che entrambi si sono fatti sul polso con la data della vittoria.

“21/12/2024. E come potremmo mai dimenticare quella data che proprio VOI avete reso incancellabile…???”, ha scritto Bianca, 43 anni. “Grazie di tutto. Buon Natale, a tutti voi! Vi auguro di riuscire ad andare sempre oltre le cose spiacevoli della vita e le invidie di chi cerca di sovrastarvi o screditarvi”, ha poi aggiunto. “Sorridete e sognate… contro tutto… fatelo il più possibile. Fatelo Intensamente. Non perdete mai di vista la meta. È così che il vostro cammino non potrà mai essere fermato. È stato sempre questo il mio segreto. Oggi è vostro. Vi amo”,

Domenica scorsa durante un’intervista insieme a Mara Venier in ‘Domenica In‘, Giovanni, 34 anni, e Bianca hanno lasciato trasparire che prendono sul serio la loro relazione. Giovanni, che vive in Inghilterra da molti anni ed è stato protagonista dell’edizione britannica di ‘Dancing with the Stars’ per molto tempo, ha annunciato anche che dopo la fine del suo tour nel Regno Unito con lo spettacolo “Giovanni, The Last Dance”, tornerà in Italia a vivere. “Mi trasferirò. Ho ancora qualche cosa da fare in Inghilterra e poi ritornerò. Andrò a vivere a Roma”, ha detto. Roma è anche la città in cui vive Bianca.”