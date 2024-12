Il percorso di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle è stato, da un lato, profondamente emozionante e arricchente sia a livello personale che nel ballo, ma dall’altro ha presentato molte difficoltà a causa degli ostacoli incontrati. Nel video di presentazione della finale, ha raccontato le intense emozioni vissute in questi mesi.

Federica Pellegrini, le parole nella finale di Ballando con le Stelle

“Penso a tutto quello che è stato e che avrebbe potuto essere e mi fa un po’ inc*** perché all’inizio le cose non sono andate come avrei voluto”, ha dichiarato l’atleta nell’ultima clip, facendo un chiaro riferimento a quanto accaduto con l’ex maestro Angelo Madonia.

“Finalmente, in semifinale, ho sentito veramente quello che avrei voluto sentire dall’inizio. Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita leggera e sono un po’ arrabbiata perché, appunto, avrei voluto sentirmi così molto prima, però, nonostante questo sono anche contenta di quello che ho fatto”, ha aggiunto.

Il giorno dopo la finale, a chi le ha fatto notare che avrebbe dovuto cambiare partner molto tempo prima, Federica Pellegrini ha risposto che non comprende tale richiesta. Ha spiegato di non aver visto alcun motivo per cambiare maestro, visto che le cose stavano migliorando continuamente. Prima di quel fatidico sabato, non c’era alcuna ragione per farlo.

Federica Pellegrini e le polemiche sul suo secondo posto

Federica Pellegrini, insieme a Pasquale La Rocca, ha conquistato il secondo posto nell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle.

Il giorno dopo la finale, rispondendo alle domande dei follower su Instagram, la Pellegrini ha ammesso un certo dispiacere. Non per il piazzamento finale, ma per alcune osservazioni della giuria che, in più di un’occasione, hanno evidenziato che il secondo posto spettasse invece a Federica Nargi.