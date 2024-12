Il debutto di Federica Pellegrini a Ballando con le stelle

Federica Pellegrini, la celebre ex nuotatrice e campionessa olimpica, ha intrapreso una nuova avventura nel mondo della danza partecipando all’edizione 2024 di Ballando con le stelle. La sua presenza nel talent show ha suscitato grande interesse, non solo per il suo passato sportivo, ma anche per le sfide che ha dovuto affrontare nel corso della competizione. Durante un’intervista a Domenica In, condotta da Mara Venier, la Pellegrini ha condiviso le sue esperienze, rivelando i momenti difficili e le emozioni che ha vissuto.

Le sfide e le difficoltà nel percorso di danza

La Pellegrini ha descritto il suo viaggio come un percorso accidentato, caratterizzato da alti e bassi. Dopo l’abbandono del suo primo partner, Angelo Madonia, e l’infortunio di Samuel Peron, è stata accoppiata con Pasquale La Rocca, con il quale ha trovato una nuova sintonia. “Un triste destino ci ha unito”, ha dichiarato, sottolineando le difficoltà iniziali. La sportiva ha rivelato che la competizione non è stata solo contro gli avversari, ma anche una sfida personale. “Per la prima volta nella mia vita è stata una sfida in competizione con me stessa e non con gli altri”, ha affermato, evidenziando come la danza le abbia permesso di esplorare nuovi lati della sua personalità.

Il rapporto con Angelo Madonia e le conseguenze

Un punto cruciale dell’intervista è stato il rapporto con Angelo Madonia, il quale ha suscitato non poche polemiche. La Pellegrini ha raccontato di un episodio in cui Madonia ha dichiarato “non è la mia competizione”, lasciandola perplessa e ferita. “Quello mi ha fatto male”, ha confessato, esprimendo il suo dispiacere per la mancanza di supporto. Nonostante le difficoltà, ha scelto di non criticare aspramente il suo ex partner, dimostrando una notevole eleganza e sportività. La Pellegrini ha saputo mantenere un atteggiamento dignitoso, evitando di scendere in polemica, e ha preferito concentrarsi sul suo percorso e sulla sua crescita personale.