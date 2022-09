Dopo le parole di Anthony Blinken non piacerà molto a Giorgia Meloni quello che Joe Biden ha detto avvisando i dem: "Visto cosa è successo in Italia?"

Joe Biden avvisa i dem degli Stati Uniti dopo l’esito delle elezioni del 25 settembre nel nostro paese: “Visto cosa è successo in Italia?”. Il presidente Usa mette in guardia il suo partito su una possibile rimonta dei repubblicani locali e lo fa con le elezioni di mid term ormai imminenti e con numeri che danno gli avversari in rimonta perché si trovano nella stessa esatta posizione di Giorgia Meloni: stando all’opposizione non hanno il logorio della gestione delle grandi questioni internazionali che oggi stanno sfilacciando quasi tutti i governi occidentali.

“Visto cosa è successo in Italia?”

Ha detto il presidente Biden a un evento di raccolta fondi del partito democratico Usa: “Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni. Vedrete cosa accadrà nel mondo”. E ancora: “La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui“. Quello del capo della Casa Bianca è stato una sorta di “monito sul destino della democrazia”.

Il monito sul “destino della democrazia”

Lo è stato almeno secondo il pool di giornalisti al seguito del presidente americano. Ed a quel ricevimento della Democratic Governors Association le sue parole sono state raccolte dalla Associated Press con Seung Min Kim e confermate dal giornalista Alexander Nazaryan, corrispondente di Yahoo News.