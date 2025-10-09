Il biglietto di Rubio a Trump che ha preceduto l’annuncio dell’intesa tra Israele e Hamas: ecco cosa conteneva.

Un piccolo foglio consegnato durante una riunione alla Casa Bianca ha anticipato un annuncio storico: Donald Trump ha reso noto l’accordo tra Israele e Hamas, segnando un passo importante nel suo piano di pace per Gaza. Dietro la notizia, c’è un dettaglio curioso ma decisivo: il presidente americano ha ricevuto poco prima un biglietto scritto a mano dal segretario di Stato Marco Rubio, con cui veniva informato dell’imminente intesa.

Ecco tutti i dettagli.

L’annuncio di pace di Trump: l’intesa e le prime conseguenze

Nei minuti successivi, Trump ha confermato che Israele e Hamas avevano sottoscritto la prima fase del piano di pace, che prevede il rilascio degli ostaggi, un cessate il fuoco e il graduale ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza. L’annuncio, pubblicato sul social Truth, ha sottolineato il ruolo dei mediatori internazionali e l’importanza storica dell’intesa.

Secondo fonti della Casa Bianca, entro le successive 72 ore dovrebbero essere liberati venti ostaggi in cambio di circa duemila prigionieri palestinesi, mentre Israele completerà il ritiro entro meno di 24 ore. Restano ancora da definire alcuni dettagli chiave del piano, tra cui il disarmo di Hamas e la futura governance della Striscia di Gaza.

Il biglietto di Rubio a Trump: ecco il messaggio che ha preceduto l’accordo di pace

Donald Trump ha reso noto un primo accordo tra Israele e Hamas relativo al suo piano di pace per Gaza, condividendo la notizia sul suo social media Truth. Solo poche ore prima, durante una riunione ufficiale alla Casa Bianca, il presidente era stato raggiunto dal segretario di Stato Marco Rubio, che gli aveva consegnato un biglietto scritto a mano.

La nota, immortalata dai fotografi presenti, ha rapidamente circolato sul web. Nel messaggio, Rubio informava Trump che l’intesa tra Israele e Hamas era ormai vicina e richiedeva la sua autorizzazione per pubblicare un post sul social, così da poter annunciare l’accordo per primo. Si leggeva infatti: “Molto vicino. Abbiamo bisogno che approvi un post sul social Truth appena possibile, in modo da poter annunciare l’accordo per primo”.

In quel momento il presidente stava partecipando a una tavola rotonda sulle misure contro il movimento Antifa, ma poco dopo ha interrotto l’incontro:

“Ho appena ricevuto una nota dal segretario di Stato che dice che siamo molto vicini a un accordo sul Medio Oriente. Avranno bisogno di me molto presto quindi risponderò ad un altro paio di domande”.