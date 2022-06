Bimba di 4 anni morta sul pulmino dell’asilo: dimenticata al sole per 7 ore

Il conducente non si accorge che era ancora a bordo e porta il mezzo nel piazzale del deposito: bimba di 4 anni morta sul pulmino dell’asilo

Tragedia in Ungheria, dove una bimba di 4 anni è morta sul pulmino dell’asilo: è stata dimenticata al sole per 7 ore. La piccola Flora Inez era stata chiusa nel mezzo dall’autista che l’ha ritrovata morente al ritorno al lavoro. Quel pulmino che avrebbe dovuto portarla da casa all’asilo è diventato perciò la sua tomba, la piccola Flora infatti è rimasta chiusa da sola nel mezzo che nel frattempo era stato parcheggiato al sole per sette ore di fila, un sole che non ha lasciato scampo al suo corpicino di bambina.

Bimba morta sul pulmino dell’asilo

Quel tragico incidente sfociato in orrore assoluto ha gettato nello sconforto la comunità ungherese di Tomajmonstora, dove il fatto si è verificato ed ha travolto in un’onda di commozione, empatia e in alcuni casi indignazione tutto il paese. La tragedia si è verificata pochi giorni fa, quando la bambina è stata inavvertitamente rinchiusa sullo scuolabus dall’autista.

La sosta in deposito sotto il sole rovente

Lo stesso conducente l’ha ritrovata poi esanime solo quando è andato a riprendere il mezzo che aveva condotto dopo il giro nel piazzale di sosta del deposito, in pieno sole.

Flora era ancora viva ma il suo tempestivo trasporto in ospedale purtroppo non è servito ed è spirata tre giorni dopo il ricovero nel reparto di terapia intensiva. Per lei si era anche deciso in ordine ad un trasferimento in elicottero alla clinica pediatrica di Debrecen. L’autista è indagato per omicidio colposo aggravato e la polizia ha interrogato i familiari.