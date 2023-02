Bimba frettolosa nasce in taxi, la gioia e il pianto della conducente-levatrice

La corsa in ospedale, la deviazione, le doglie e poi i vagiti nell'abitacolo: bimba frettolosa nasce in taxi, il pianto della conducente-levatrice

Arriva dal Piemonte la meravigliosa vicenda di una bimba frettolosa che nasce in taxi e della gioia con pianto liberatorio della conducente-levatrice.

Ivana Barison ha assistito la madre e non sta più nella pelle per quella bellissima esperienza. La notizia sta facendo il giro dei social ed è quella di una bimba il cui parto ha goduto dell’assistenza della tassista Ivana Barison, socia della cooperativa Taxi Torino. Ovviamente lo scopo della partoriente salita a bordo del mezzo era raggiungere l’ospedale Sant’Anna, ma la piccola non la pensava così ed Ivana ha capito che il tragitto sarebbe stato troppo lungo.

Bimba frettolosa nasce in taxi, la corsa

Perciò ha deciso di puntare sul più vicino Maria Vittoria, dotato di un reparto di ostetricia. Nulla da fare però: la piccola aveva una fretta maledetta, forse perché già guardava il tassametro, ed è venuta alla luce sul sedile posteriore del taxi. Ha spiegato Ivana: “È stata un’emozione fortissima e quando la bimba è nata ho lasciato andare la tensione in un pianto di gioia“.

La deviazione e le doglie, poi la nascita

“Quando mi sono resa conto che non saremmo arrivate in tempo al Sant’Anna mi sono diretta al Maria Vittoria segnalando l’emergenza agli altri automobilisti”. E ancora: “Ho continuato a guidare cercando di rassicurare la donna e quando sono arrivata nel parcheggio dell’ospedale ho avvertito i medici che non ci sarebbe stato tempo per trasferirla all’interno perché la bimba ormai stava nascendo. Ho un figlio di 28 anni e vivere questa emozione è stato come tornare indietro nel tempo.

Questa è certamente una giornata che mi ricorderò per sempre”.