Bimba morsa da un cane in spiaggia a Vasto, il padre: "È stato tremendo"

L’aggressione è avvenuta sul litorale nord, a poca distanza dalla Bagnante, a Vasto Marina, nella serata di domenica. Un cane, o forse un lupo secondo quanto raccontato dal padre della bambina, ha aggredito la piccola di 4 anni, facendola finire in ospedale.

Vasto, bimba morsa da un cane in spiaggia: prognosi di 10 giorni

Il padre Giampaolo ha raccontato quanto successo domenica sera, quando aveva deciso di andare in spiaggia con la moglie e le due figlie, in particolare Rebecca di 4 anni: “Siamo andati sul bagnasciuga per far passeggiare la bimba più piccola sulla sabbia perché sta imparando a camminare. E’ stato un attimo: mi sono concentrato sulla più piccola e all’improvviso, girando lo sguardo dietro di me, ho visto quello che pensavo fosse un cane. Stava andando verso Rebecca. All’inizio credevo che volesse giocare, ma all’improvviso le è saltato addosso. Si trovavano a due o tre metri da me, quindi mi sono lanciato a prendere mia figlia e l’ho tirata via, ma l’animale era più agile di me.” L’aggressione del cane, poi, è proseguita: “Io cercavo di muovermi da un lato all’altro per non farci prendere e nel fare questo sono caduto a terra con mia figlia. Lui è andato di nuovo sulla bambina e l’ha morsa alla schiena, io l’ho ripresa e ho cercato di scacciarlo, ma lui continuava ad attaccarla e le ha dato almeno un altro morso. Poi con un calcio sono riuscito a mandarlo via.”

L’animale aggredisce un altro bambino

Lo stesso animale, poi, è partito di corsa verso un’altra coppia e, soprattutto, un altro bambino piccolo: “A 50 metri c’era una coppia di stranieri con un bambino che era passata davanti a noi, l’animale è andato da loro e ha aggredito il piccolo. La mamma, che era incinta, si è gettata a terra urlando e il marito, che era a qualche metro di distanza dal bimbo e l’animale, ha lanciato della sabbia mettendolo in fuga. Mentre il bimbo di questa coppia ha riportato solo qualche graffio causato dalle zampe dell’animale, mia figlia purtroppo ha riportato dei morsi sulla schiena. Preciso che era ancora giorno ed era pieno di persone, perché quella sera ho fatto anche fatica a parcheggiare. Ho parlato anche con il papà dell’altro bambino aggredito e abbiamo concordato sul fatto che il lupo cercasse con gli occhi solo i bambini, non era interessato agli adulti. Io sono convinto che fosse un lupo.” La piccola Rebecca, finita in ospedale dopo l’aggressione, sta meglio ed è tornata a casa con una prognosi di 10 giorni.