Dopo oltre un anno di indagini, i Carabinieri della Compagnia di Nola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Nola, su richiesta della Procura, nei confronti di due zii affidatari ritenuti responsabili di omicidio aggravato per la morte di Alessandra, la bambina di 4 anni deceduta nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024 nella loro abitazione a Tufino, in provincia di Napoli.

La tragedia e il decesso

La piccola Alessandra era stata temporaneamente affidata dalla Procura dei Minori alla coppia di zii dopo la sospensione della patria potestà dei genitori naturali. La bambina è morta all’interno dell’abitazione familiare nell’inverno del 2024. Inizialmente si ipotizzò una caduta accidentale dalle scale, ma gli accertamenti successivi hanno fatto emergere un quadro completamente diverso.

Indagini e accertamenti

Le indagini, avviate immediatamente dopo il decesso, hanno coinvolto i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Nola e personale del Ris di Roma, oltre a consulenze medico-legali e perizie scientifiche. Gli esami hanno evidenziato segni di grave malnutrizione, ustioni, piaghe da decubito e una frattura non curata sul corpo della bambina.

Secondo l’accusa, gli zii avrebbero sottovalutato e trascurato volontariamente le condizioni della piccola (fenomeno noto come child neglect), esponendola a abbandono, denutrizione e violenze ripetute, che le avrebbero causato un profondo decadimento fisico e una serie di traumi tali da favorire l’insorgenza di gravi patologie e condurre al decesso.

Il quadro giudiziario

La Procura di Nola ha formulato l’accusa di omicidio aggravato nei confronti degli zii, ritenuti responsabili di aver cagionato la morte della bambina per condotte violente, abbandono e trascuratezza. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nella giornata del 31 gennaio 2026.